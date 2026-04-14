İslahiye'de 2026 yılı hac semineri düzenlendi

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan 51 hacı adayına yönelik 2026 yılı hac semineri gerçekleştirildi.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminere, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden hacı adayları katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, "Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar ve Çevre Bilinci" konularına değinerek hac ibadetinin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da içerdiğini vurguladı.

Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız da hac yolculuğu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile hac ve umrede birlikte yaşama bilinci üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

İslahiye İlçe Vaizi Ayşe Nihal Alçı ise kadın hacı adaylarına yönelik özel konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Seminere Nurdağı'ndan 23, İslahiye'den 28 olmak üzere toplam 51 hacı adayı katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı