İslahiye'de 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İslahiye'de 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi (67) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA