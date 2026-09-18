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İslahiye'de 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B'yi (67) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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