EDİNBURGH - İskoçya'da grev nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınları endişe uyandırıyor

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle 18 Ağustos'ta başlattığı ve devam eden grevi nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınları halk sağlığı açışından endişeye neden oluyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle 18 Ağustos'ta başlattığı ve devam eden grevi nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınları halk sağlığı açışından endişeye neden oluyor.

Temizlik çalışanlarının, dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali"yle eş zamanlı düzenlediği ve 30 Ağustos'a kadar sürecek iş bırakma kararı şehirdeki çöp birikintilerinin sokakları kaplamasına yol açtı.

Başkentteki çöp toplayıcılarının grevi 9. gününde devam ederken şehir merkezinde çöp bidonlarının taştığı ve 1 metreden fazla yüksekliğe ulaşanların bulunduğu görüldü.

Bölge halkı, sağlık ve fare istilası riskinden endişelerini dile getirerek, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Sendika ile yerel yönetime bağlı Cosla arasındaki müzakereler sürerken, şu ana kadar henüz uzlaşı sağlanamadı.

İskoç yetkili: Halk sağlığı için "derinden endişe verici"

Yerel basındaki haberlere göre, İskoçya Bölgesel Hükümetinin Başbakan Yardımcısı John Swinney, konuya ilişkin açıklamasında, Edinburgh'taki çöp yığınlarının halk sağlığı için "derinden endişe verici" olduğunu belirtti.

Swinney, uzlaşının sağlanması için herkesi diyaloğa davet etti ve hükümetin elinden geleni yapacağını bildirdi.

Edinburgh Konseyi'ndeki İskoç Ulusal Partisinden (SNP) Cllr Adam McVey de "Şu anda Edinburgh'taki binlerce insan için sağlık ve güvenlik tehlikesi haline gelen şeyi temizlemek için hızlıca bir şeyler yapıldığını görmek istiyoruz." dedi.