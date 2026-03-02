Haberler

İskoçya'da bıçaklı kişinin karıştığı olayda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Edinburgh'un Calder bölgesinde bıçakla yaralama olayı yaşandı. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın terörle bağlantılı olmadığı açıklandı.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde bıçak taşıdığı bildirilen bir kişinin karıştığı olayda 2 kişi yaralandı.

İskoçya Polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.30 civarında Edinburgh'un batısındaki Calder bölgesinde bıçaklı bir kişi olduğu ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Bıçaklı kişinin karıştığı olayda iki kişi yaralandı ve Edinburgh Kraliyet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, iki kişinin yaralandığını doğruladı ancak bu yaralanmaların nasıl meydana geldiği resmi olarak açıklanmadı.

Olay terörle bağlantılı olarak değerlendirilmiyor

Polis Başmüfettişi Scott Kennedy, yaptığı açıklamada, "Calder bölgesinde erken saatlerde meydana gelen olay kontrol altına alındı ve kamuya yönelik daha geniş çaplı risk taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Olayın terörle bağlantılı olarak değerlendirilmediğini vurgulayan Kennedy, uzman ekipler ve polis memurlarının olay yerine yakındaki bir adreste soruşturmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, silahlı polis ekipleri, Cobbinshaw House adlı çok katlı bir apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir erkeğin iki bıçakla bölgede dolaştığı görüldü.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
