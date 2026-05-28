Haberler

Çorum'da sağanak ve dolu: Yollar su altında kaldı

Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollar kapandı, su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Ekipler tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollar kapandı, su baskınları yaşandı. Bağ ve bahçe yollarında heyelanlar meydana geldi.

İlçede öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağışın düştüğü ilçede özellikle Sanayi Sitesi'nde su baskınları meydana gelirken, bazı yollar ulaşıma kapandı. Bağ ve bahçe yollarında oluşan heyelanlar nedeniyle ekipler bölgelerde çalışma başlattı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Belediye, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri, kapanan yolların açılması ve su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahaya indiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yaşanan olumsuzluklar yerinde tespit edilmekte, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirler titizlikle alınmaktadır" dedi.

Çizikci, altyapıdan ulaşım hatlarına kadar ihtiyaç duyulan noktalarda kalıcı çözümler için çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederek, sahada görev yapan belediye personeli ile tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
