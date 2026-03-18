İskilip'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Redif Kışlası salonunda anma programı gerçekleştirildi.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
'Ragnar' İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz