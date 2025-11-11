Haberler

İskilip'te 200 fidan toprakla buluşturuldu

İskilip'te 200 fidan toprakla buluşturuldu
Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 fidan dikildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 fidan dikildi.

İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 Kasım 2019'da yayımladığı genelgeyle her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 600 karaçam, bin mavi servi, 1500 kara servi, 200 çınar ve 100 akçaağaç olmak üzere 3 bin 400 fidan dağıtılacağı bildirildi.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
