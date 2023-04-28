İSKİ'ye ait isale hattı patlatıldı, tramvay yolu su altında kaldı

Eyüpsultan'da TEİAŞ tarafından yapılan çalışmalar sırasında İSKİ'ye ait isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı ve tramvay yolu da su altında kalınca iki tramway mahsur kaldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ekiplerin onarım çalışmasına başladığını ve zarar verenler hakkında yasal başvuru yapılacağını açıkladı.

Eyüpsultan'da Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan çalışmalar sırasında İski'ye ait isale hattının patlatılması üzerine yollar su altında kaldı. Silahtarağa Tüneli yanında bulunan tramvay yolu da su altında kalınca, iki tramway mahsur kaldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa "Ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde, TEİAŞ'ın iş verdiği yüklenici firma tarafından bugün yapılan çalışmalar sırasında İSKİ'nin isale hattı patladı, yollar su altında kaldı. Metrelerce yükseğe fışkıran suyun tramvay hattında da birikmesi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" dedi.

Metro İstanbul ise sosyal medya hesabından İstanbulluları şu şekilde uyardı:

"T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Devlet Hastanesi ve Cep Otogarı - Alibeyköy Merkez istasyonları arasında yapılmaktadır."