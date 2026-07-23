Haberler

İSKİ'den Baraj Gölleri ve Göletlerde Can Güvenliği Uyarısı

İSKİ'den Baraj Gölleri ve Göletlerde Can Güvenliği Uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, yaz sıcaklarında serinlemek için baraj gölleri ve göletlere girmenin can güvenliği riski oluşturduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Açıklamada, bu alanların yapısal özellikleri nedeniyle hayati tehlike taşıdığı ve özellikle ebeveynlerin çocuklarını bu alanlardan uzak tutmasının önemli olduğu vurgulandı. İSKİ, barajların yüzme alanı olmadığını hatırlatarak girilmemesi gerektiğini ifade etti.

(İSTANBUL) - İSKİ, yaz aylarında artan hava sıcaklığı dolayısıyla serinlemek için baraj göllerine ve göletlere girilmesinin ciddi can güvenliği riski oluşturduğuna dikkati çekerek vatandaşları uyardı.

İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj gölleri ve göletlerin yüzme ve serinleme amacıyla kullanılabilecek güvenli alanlar olmadığına işaret edilerek, bu alanların yapısal özellikleri nedeniyle hayati tehlike oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle anne ve babaların çocuklarını baraj gölleri ve göletlere girmemeleri konusunda bilinçlendirmelerinin ve bu alanlardan uzak tutmalarının olası can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İSKİ, baraj gölleri ve göletlerin yüzme veya serinleme alanı olmadığını hatırlatarak serinlemek veya herhangi bir nedenle bu alanlara girilmemesi, çocukların ise bu alanlara kesinlikle yaklaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika! Gözaltındaki Fatma Soydaş hakkında yeni gelişme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz

İsraillileri sınır dışı eden Müslüman lider ABD'ye pabuç bırakmadı
İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı

İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı

Acı son! Denize girdi, bir daha çıkamadı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Kalede büyük sürpriz
Güzellik salonunu ve arabasını yakan şüpheli tutuklandı: Kadın cinayeti olmaktan son anda kurtuldum

İş yeri ve arabası kundaklanan kadın, karakolda da kabusu yaşamış
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"