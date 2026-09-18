Haberler

İSKİ, Ömerli Havzası’ndaki kaçak yapıları kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ, Ömerli Havzası’ndaki kaçak yapıları kaldırdı
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İSKİ, havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Ömerli Havzası'nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan Pendik'teki Kurtdoğmuş ve Emirli Mahalleleri'nde, havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edilen 26 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren İski, havza mevzuatına aykırı yapılaşmayla mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda Ömerli Havzası'nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yer alan Pendik'teki Kurtdoğmuş ve Emirli Mahalleleri'nde, havza açısından "zararlı yapı" olarak tespit edilen 26 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili havza mevzuatı kapsamında yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Emirli Mahallesi'nde tespit edilen toplam 27 yapı için ilgililerine tebligat yapılarak, yapı sahiplerinden verilen yasal süre içerisinde mevzuata aykırı yapılarını kaldırmaları istendi.

Bu süre içerisinde 25 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan bir yapı ise İSKİ ekiplerince yıkılarak kaldırıldı. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan bir yapı için de mahkeme süreci devam ediyor.

SON 7 YILDA BİN 848 YAPI KALDIRILDI

Son 7 yılda Avrupa Yakası'nda bin 63, Anadolu Yakası'nda 777 ve Melen Havzası'nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 848 yapı kaldırıldı. İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotu esas alınarak belirleniyor.

Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar mutlak koruma alanı, 300-bin metre arasındaki alanlar ise kısa mesafeli koruma alanı olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması, su kalitesinin güvence altına alınması ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor.

İSKİ, İstanbul'un gelecekteki su ihtiyacının güvence altına alınması ve su havzalarının korunması amacıyla, havza mevzuatına aykırı yapılaşmalarla mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 18 gözaltı

Aras Bulut İynemli ve Rapçi Sefo dahil 18 ünlü gözaltına alındı
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi

Sesini duyunca irkildi: Mahvettin bizi
Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Çanakkale'de kazada hayatını kaybeden gencin böbrekleri iki hastaya hayat oldu! Biri 12, diğeri 5 yıldır diyalizdeydi

Bir acının içinden iki hayat çıktı! Yıllardır sıra bekliyorlardı
Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşmıştı! Gaziantep'te yakalanan şüphelinin evinden dijital materyal çıktı

Sosyal medya paylaşımları başını yaktı! Evinden bunlar çıktı
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi