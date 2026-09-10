İSKİ Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan İSKİ Kağıthane-Bahçelievler- Sefaköy İçme Suyu Tüneli törenle hizmete açıldı.

Bahçelievler İlkyuva Metro Durağı'nın yakınında düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Avrupa Yakası'nın geniş bir bölümünün su sistemini daha güçlü, dayanıklı ve güvenli hale getirdiklerini söyledi.

Tünelin İstanbul'a hizmet yolculuğunda önemli eserlerden biri olduğunu belirten Aslan, "Kağıthane-Bahçelievler- Sefaköy İçme Suyu Tüneli, İstanbul'un yarınlarına su taşıyacak. İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehri yönetiyorsanız sadece bugünün ihtiyacını düşünemezsiniz. 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını düşünmek zorundasınız. Kamu aklı budur. Bu dev yatırımımız da tam olarak bu anlayışımızın eseridir." dedi.

Aslan, Kağıthane'den başlayan, Bahçelievler'e ve Sefaköy'e uzanan 20 kilometreden daha uzun yer altı su yolunu kurduklarını anlattı.

Bu sistemle günde 1 milyon 500 bin metreküp suyu taşıyabilecek kapasite oluşturdukları bilgisini veren Aslan, "2019'dan bugüne İstanbul'un içme suyu altyapısına çok büyük yatırımlar yaptık. Yeni arıtma tesislerimizi hizmete aldık. İçme suyu arıtma kapasitemizi yüzde 16 artırarak günlük 4 milyon 352 bin metreküpten 5 milyon 58 bin metreküpe çıkardık." diye konuştu.

Aslan, yeni terfi merkezini devreye aldıkları Melen'den İstanbul'a taşıyabildikleri su miktarına günlük 735 bin metreküp ilave kapasite kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, açılışın ardından bölgeye aktarılan ilk içme suyundan içti.

Kaynak: AA