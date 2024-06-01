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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa İstanbulluları su tüketimi konusunda uyardı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, yaz aylarında artan su tüketimi konusunda İstanbulluları uyardı. Başa, baraj doluluk oranlarının iyi olmasına rağmen suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluların yaz aylarında su tüketimi ilgili sosyal medya hesabından uyardı. Başa, "Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'dan yaz aylarında artan su tüketimi için İstanbulluları uyardı. Başa, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48,44 oranında daha iyi olduğunu, ancak yinede dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Şafak Başa, "Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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