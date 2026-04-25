İSKİ Genel Müdürü Başa: "Su Havzalarımıza Bahar Geldi... Fakat Sınırlı Bir Kaynak Olan Suyumuzu Korumanın Yolu, Tasarruf Alışkanlığından Geçiyor

(İSTANBUL) İstanbul'daki barajlarda Kasım- Aralık 2025'te yüzde 18 seviyelerine düşen doluluk oranı, son yağışların etkisi ve regülatörlerden alınan suyla, 25 Nisan itibarıyla yüzde 71 seviyesine çıktı. Ancak geçen yıl 25 Nisan'da seviye yüzde 81, 2024'te ise yüzde 83 civarındaydı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla İstanbulluları tasarrufa çağıran İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, "Su havzalarımıza bahar geldi! İstanbul geneli baraj doluluk oranımız yüzde 71,07 seviyesinde. Fakat sınırlı bir kaynak olan suyumuzu korumanın yolu, tasarruf alışkanlığından geçiyor. Bireysel su tüketimimizi 15 azaltarak fotoğraflarda görülen Alibey Barajının beş katı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" ifadesine yer verdi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında yüzde 18'li seviyelere kadar gerilemişti. Son haftalarda görülen yağışların etkisiyle ve regülatörlerden sağlanan suyla doluluk oranı son haftalarda arttı, 25 Nisan itibarıyla yüzde 71,07'ye ulaştı. İSKİ'nin internet sitesinde yer alan tablolara göre geçen yıl 25 Nisan'da seviye yüzde yüzde 81,71, 2024'te ise yüzde 83,03 civarındaydı. Tablolara göre yılbaşından bu yana Melen regülatöründen 213 milyon metreküp, Yeşilçay'dan ise 86 milyon metreküp su sağlandı.

Başa'dan tasarruf çağrısı

Doluluk oranındaki artışı Alibey Barajı'da çekilmiş fotoğrafla paylaşan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, "Su havzalarımıza bahar geldi! İstanbul geneli baraj doluluk oranımız yüzde 71,07 seviyesinde. Fakat sınırlı bir kaynak olan suyumuzu korumanın yolu, tasarruf alışkanlığından geçiyor. Bireysel su tüketimimizi 15 azaltarak fotoğraflarda görülen Alibey Barajının beş katı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz"" ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin internet sitesinde de yer alan su tasarrufuyla ilgili tespit ve çağrılar şöyle:

"Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın"

"Damlatan muslukları tamir ettirin"

"Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör taktırın"

"Sızdıran rezervuarın günde 700 litreye kadar su harcayabileceğini unutmayın"

"Rezervuarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin"

"Banyoda geçirdiğiniz süreyi kısaltın"

"Duş esnasında suyu açık bırakmayın"

"Kişisel temizlik esnasında musluğu açık bırakmayın"

"Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirin"

"Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın"

"Bulaşıklarınızı makinada yıkayın"

"Sebze ve meyvelerinizi bir kap içerisinde yıkayın"

"Arıtma cihazı kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın"

"Sulama yapıyorsanız buna sabah ya da akşam saatlerinde yapın"

"Arabalarınızı kova ve fırça yardımı ile yıkayın"

"Halılarınızı yıkamak yerine silmeyi tercih edin"

"Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin"

"Tükettiğiniz her şeyin üretiminde su kullanıldığını unutmayın"

"İSKİ Dijital Fatura uygulamasına geçin"

"Tasarrufu alışkanlık haline getirin"

Kaynak: ANKA