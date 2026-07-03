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Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" başladı

Hatay'da '5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali' başladı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı. Açılışta mehter takımı konseri, folklor gösterisi ve Uğur Aslan sahne aldı. Festival 3 gün sürecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalin açılışında mehter takımı konser verdi.

İlkokul öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam eden etkinliklerde Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

Günün son etkinliğinde oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan sahne aldı. Aslan'ın seslendirdiği eserlere katılımcılar da eşlik etti.

Festival etkinlikleri 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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