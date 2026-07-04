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Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

Hatay'da '5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali' sürüyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde yemek yarışması, DJ performansı ve Elif Buse Doğan konseriyle devam etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde devam ediyor.

İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festival, ikinci gününe yemek yarışmasıyla başladı.

Yarışmada ilk üçe girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

Günün son etkinliğinde şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı.

Festival etkinlikleri 2 gün daha devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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