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Hatay'da muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde muhtarların kurumsal donanım, iletişim ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi. Vali Masatlı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, deprem sonrası çalışmalar için muhtarlara teşekkür etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

Muhtarların kurumsal donanımları, iletişim becerileri ve mevzuat bilgilerinin güçlendirilmesi amacıyla organize edilen program, İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, programın açılışında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Eğitimin muhtarlara katkı sağlayacağını dile getiren Masatlı, "Burada edinilecek her bilgi, mahallelerimiz ve kırsal alanlarımıza daha hızlı ve nitelikli hizmet olarak dönecektir." dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner de programın, muhtarların bilgi ve liderlik becerilerini geliştirmesi açısından önemli fırsat sunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın muhtarlara ve akademiye verdiği destek, devletimizin sizlere olan güveninin en büyük nişanesidir. Sizler buradan alacağınız bilgilerle mahallelerinizde birer ışık olacaksınız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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