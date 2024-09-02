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İskenderun'da Kayıp Kadın Cinayeti: Komşusu Tarafından Öldürüldü

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İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu R.Z. isimli kadının, Suriye uyruklu komşusu H.K. tarafından sopayla başına vurularak öldürüldüğü ve ziynet eşyalarının çalındıktan sonra sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi H.K. tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu R.Z. isimli kadının, Suriye uyruklu komşusu H.K. (35) tarafından sopayla başına vurularak öldürüldüğü, üzerindeki ziynet eşyalarının çalındıktan sonra bir örtüye sarılı halde sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ağustos günü Suriye uyruklu R.Z. isimli kadından haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yoğun bir çalışma başlatan ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen İskenderun polisi, yapılan araştırmalar sonucunda, bölgede motosikletle dolaşan bir kişi tespit etti. Bu kişinin kayıp kadının komşusu Suriye uyruklu H.K. olduğu belirlendi ve emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulama sırasında cinayeti işlediğini itiraf eden H.K., ifadesinde kadını kendi evine götürüp, sopayla başına vurarak öldürdükten sonra üzerindeki 4 bilezik, bir kolye, bir bileklik, 3 yüzüğü ile 5 küpesini aldıktan sonra örtüye sardığını ve Modernevler Mahallesi'ndeki maden ocağı yakınındaki sulama kanalına attığını söyledi. Şüphelinin ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekibi, kadının cansız bedenini buldu. Olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılan kadının cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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