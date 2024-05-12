İskenderun'da Engellilere Yönelik Çini Boyama Etkinliği Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik çini boyama etkinliği düzenlendi.

Türkiye Down Sendromu Derneği ile İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte, engelliler boyama yaptı.

Engelliler, boyadıkları çinileri Anneler Günü nedeniyle beraberinde gelen annelerine hediye etti.

Etkinlikte konuşan İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen, hem Engelliler Haftası'nı hem de Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.