İskenderun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

İskenderun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yıkılan binadan kurtarılan afetzedeler, sahra çadır hastanesine götürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca koordine edilen tatbikat, İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde oluşturulan alanda yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye farklı kurum ve kuruluşlardan 142 personel ile 8 araç sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan afetzedeler, tedavileri için UMKE'nin kurduğu sahra çadır hastanesine götürüldü.

TAMP kapsamındaki tatbikat başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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