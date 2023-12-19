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İskenderun'da deprem hasarlı 11 bina kontrollü yıkıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Azganlık, Kaledibi, Denizciler ve Meydan mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 11 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Azganlık Hatay Yıkım Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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