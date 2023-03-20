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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu su baskını yaşandı

Güncel Haberler

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, caddeler trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi.

İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

VATANDAŞLARDAN YARDIM ÇAĞRISI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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