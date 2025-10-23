Haberler

İskandinav Ülkeleri İHA Teknolojileri İçin Ortaklaşa Anlaştı

Güncelleme:
Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka, insansız hava araçları tedariki ve ilgili teknolojiler için işbirliğine gitti. Anlaşma, dört ülkenin savunma yetkilileri tarafından Helsinki'de imzalandı.

HELSİNKİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka, ortaklaşa insansız hava araçları (İHA) ve ilgili teknolojileri tedarik etme konusunda anlaştı.

Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Teknik Düzenleme ve ilgili Uygulama Anlaşmaları'nın 4 ülkenin silahlanma konusundaki yetkilileri tarafından Helsinki'de imzalandığı belirtildi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, İHA teknolojilerinin hızlı gelişimi ve sürekli güncellenme ihtiyacı nedeniyle pratiklik ve maliyet uygunluğu açısından İskandinav ülkelerinin bu konuda işbirliği yapmasının gerekli hale geldiğini söyledi. Hakkanen, "Ortak alımların hacminin artırılması, sektörün üretim kapasitesini genişletmesine olanak tanıyor ve ulusal alım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor" dedi.

Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka, İHA tedarikinin yanı sıra araştırma ve geliştirme, eğitim ve bilgi etkileşimi alanlarında da işbirliğini derinleştirmeyi planlıyor.

Bakanlık, ülkelerin ortaklaşa mikro ve mini boyutlu İHA tedariki projeleri başlatacağını da ifade etti.

Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
