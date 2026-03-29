İskandinav yarımadasından göçen çıvgın kuşu, Diyarbakır'da görüntülendi

İskandinav yarımadasından kış için Türkiye'ye gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi. Nadir bir tür olan çıvgının, Türk popülasyonu da bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nadir görülen türler arasında yer alan, batı ve kuzey bölgelerde ise daha yaygın olan çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita), Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken DHA ekibi tarafından görüntülendi. İskandinav yarımadasından kışı geçirmek üzere Türkiye'ye göçtüğü belirtilen kuşun, sazlıklarda bit, sinek, sivrisinek ve tırtıl gibi türlerle beslendiği görüldü. Başı küçük ve yuvarlak, gagası kısa, bacakları ince ve siyahımsı olan çıvgın kuşunun Türkiye'nin kuzey bölgelerinde üreyen popülasyonu da bulunuyor. Türün ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde yaygın olduğu biliniyor.

579 KİLOMETRELİK GÖÇ KAYDI

Türkiye'nin anonim kuşları sitesi Trakuş verilerine göre; 30 Eylül 2018'de Romanya'nın Köstence kentinde halkalanan bir çıvgın, 189 gün sonra Ankara Eymir'de yeniden yakalanırken, bu sürede 579 kilometre katettiği tespit edildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre de düşük risk kategorisinde yer alan çıvgının küresel popülasyonunun da artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500

Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi karanlığa gömüldü! Sebebi çok daha dikkat çekici

Dünyanın en yüksek üçüncü kulesi karanlığa gömüldü
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar