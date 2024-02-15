İşitme Engelli Aşk Hikayesi 'Hatıran Yeter' Vizyonda

İşitme engelli iki kişinin aşk hikayesini anlatan "Hatıran Yeter" filminin yönetmeni ve senaristi Ömer Faruk Yardımcı, yapıma ilişkin, "Bize çok şey öğretti bu film. Bence seyircilerimize de çok şey öğretecek. Hayata farklı bir anlam katacak." dedi.

Yönetmen Yardımcı, başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan ve Ayşegül Asar, yarın vizyona girecek filmi AA muhabirine anlattı.

Filmde 1980'lerde başlayan ve 2019'a kadar devam eden bir hikayeyi işlediklerini dile getiren Yardımcı, "1980'lerde çok güzel, Yeşilçam tarzı bir aşk hikayesiyle başlıyor. Daha sonra dünyaya gelen işitme engelli bir çocuğun hayatla mücadelesini izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yardımcı, başrol oyuncuları Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan'ın rolleri için işaret dili eğitimini aldıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"İşitme engelli insanlarımıza sinemanın yanında sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. Bize çok şey öğretti bu film. Bence seyircilerimize de çok şey öğretecek. Hayata farklı bir anlam katacak. İçimize çok sinen, dört senelik bir çalışmanın ürünü oldu film. Dört sene önce başlattığım projeyi bugün nihayete erdirdim. Bu anlamda çok mutluyum, gururluyuz."

Oyunculuk ve sinematografisiyle güçlü bir film yaptıklarına inandıklarını kaydeden Yardımcı, "Defalarca izlememize rağmen beni hala duygulandıran, herkesin de mutlaka hayatından bir kesit bulacağı, kendi acılarıyla yüzleşeceği, umutlarıyla aslında umutlanacağı bir film olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Bir buçuk ay işaret dili eğitimi aldım"

Başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz, filmin vizyona girecek olmasından ötürü heyecan duyduğunu söyleyerek, "Başından beri çok zor bir süreçti ama aynı zamanda çok da değerliydi. Filmdeki herkes gereken özeni gösterdi ve elinden geleni yaptı. O nedenle çok gururlu, çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Baha" karakteri için bir 1,5 ay boyunca günde 8 saat kadar işaret dili eğitimi aldığını belirten Şaşmaz, "Rolümün hakkını vermek için elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.

"Leyla" karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan da "Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum. Kendimizle gurur duyuyorum, çünkü bir ses olmaya geliyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Umarım siz de bizim mutluluğumuzu paylaşırsınız." ifadelerine yer verdi.

"Filmi sosyal bir proje gibi düşünüyoruz"

Ayşegül Asar ise filmde işime engelli Leyla'nın annesini canlandırdığına işaret ederek, "Filme sadece film olarak bakmayacağız. Aynı zamanda sosyal bir proje gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de 5 milyonun üzerinde işitme engelli vatandaşımız var. Onların belki de yaşadığı ve dile getirmediği şeyler var. Bu duyguları 1980'li, 1990'lı yıllar ve günümüzdeki haliyle göreceğiz filmde." açıklamasını yaptı.

Türk sinemasında uzun zamandır işitme engellilere dair böyle bir proje yapılmadığını vurgulayan Asar, şöyle devam etti:

"İşitme engelliler de gelip kendilerinden bir şeyler bulacak. Bizde de onları anlamak, onların gözünden dünyaya bakmak gibi düşünceler doğacak. Bu yüzden filmimize güveniyoruz ve filmimizin hakikaten iyi bir başarıda olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Belçim Bilgin, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık ve Deniz Türkali de yer aldı.