Işın Karaca, Manavgat'ta Konser Verdi

Şarkıcı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sevenleriyle buluştu.

Karaca, ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde konser verdi. Repertuvarında hareketli ve nostalji parçaları seslendiren Karaca, davetlileri hem eğlendirdi hem duygulandırdı.

Konsere Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.