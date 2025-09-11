Işın Karaca, Manavgat'ta Konser Verdi
Şarkıcı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlediği konsolde hem hareketli hem de nostaljik parçalarını seslendirerek sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Şarkıcı Işın Karaca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sevenleriyle buluştu.
Karaca, ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde konser verdi. Repertuvarında hareketli ve nostalji parçaları seslendiren Karaca, davetlileri hem eğlendirdi hem duygulandırdı.
Konsere Antalyalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel