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İSİG İstanbul Kadıköy'de Çocuk İşçiliğe ve İş Cinayetlerine Karşı Eylem Yaptı

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İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), çocuk işçiliğe, gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve iş cinayetlerine son talebiyle İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG), çocuk işçiliğe, gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına ve iş cinayetlerine son talebiyle İstanbul Kadıköy'de eylem yaptı. Açıklamada, "Çocuk işçiliğin ancak üretenlerin yönetmesi durumunda önlenebileceğinin bilinciyle çocuk işçilik yasaklanmalıdır. Eğitime verilen bütçe artırılmalı, MESEM uygulamasına son verilmelidir" denildi.

Son dönemde artan iş cinayetlerine, çocuk işçiliğe ve gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına karşı İSİG eylem yaptı. İstanbul'un Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen protestoya çok sayıda sendika, kurum ve dernek temsilcisi de katıldı.

"Çocuk işçiliğine, gençlerin güvencesiz çalıştırılmasına, iş cinayetlerine hayır" yazılı pankart açılan eylemde, "Güvenceli gelecek istiyoruz", "Çocuk işçilik yasaklansın" ve "MESEM'de vahşete, sömürüye son" sloganları atıldı. Eğitim-Sen, İstanbul Tabip Odası ve Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası temsilcileri ile Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ın konuşmalarının ardından ortak açıklama okundu. Metal işçisi Nimet Erben, şunları söyledi:

"Tarım işçiliği, çocuklar için en kötü çalışma biçimleri arasında yer alır. Gezici mevsimlik tarım işçiliği ise tarım işçiliğinden de farklı olarak özellikle çocuk işçiler için pek çok sağlık riski barındırmaktadır. Tarım işçisi çocukların en önemli problemlerinden birisi de uzun çalışma saatleridir. Tarımda çalışan çocukların çalışma saatleri ortalamanın üzerinde seyretmekte ve haftalık 60 saati bulabilmektedir. İnşaat işçisi çocuklar ise genellikle ailenin diğer üyeleriyle ya da akrabalarıyla birlikte çalışmaktadır. Genel olarak kalfalık, çıraklık yapsalar da iş yükü bakımından yetişkinlerle aynı biçimde çalışmaktadırlar. Yetişkinlerden farklı olan koşulları ise sadece aldıkları ücretin daha düşük olmasıdır. Tarımın ardından en fazla çocuğun çalıştırıldığı sektör, hizmet sektörüdür. Özellikle son yıllarda kitleselleşen bir meslek olan motokuryelikte çocuklar ehliyetsiz ve iş yetiştirme baskısı altında çalıştırılmaktadır.

"ÇALIŞMA YAŞI 10'UN ALTINA DÜŞTÜ"

Sokakta çalışan çocuklar, genel olarak ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, araba camı silme, atık toplama gibi işlerde çalışırken bu işler genel olarak kalabalık şehir merkezlerinde ve tehlikeli ortamlardadır. Çalışma yaşı 10'un altına düşmüştür. Dengeli ve yeterli beslenmeyen, bir kısmı ise geceyi sokakta veya çöplüklerde geçiren çocukların çalışmaları haftanın 7 günü ve günlük 14 saate varan çalışma saati bulabilmektedir. Sonuç olarak Türkiye sanayisinin dünya pazarlarında, özellikle AB pazarında var olmasının yegane yolu, ucuz iş gücü ihracıdır. Bu noktada çocuk işçilik elzemdir. Çocuk işçiliğin ancak üretenlerin yönetmesi durumunda önlenebileceğinin bilinciyle çocuk işçilik yasaklanmalıdır. Eğitime verilen bütçe artırılmalı, MESEM uygulamasına son verilmeli, mesleki öğrenim çocuk ve gençlerin gelişimine uygun bir biçimde planlanmalı ve kamusal kurallar çerçevesi içinde olmalıdır ancak bunları sistem içinde ifade etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Örgütlenmek, mücadele etmek ve direnmek gerekiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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