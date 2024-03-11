İshak Paşa Sarayı Mart Ayında Karla Kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta yeniden karla kaplandı.

İlçenin güneyinde tepelik bir alanda kurulan ve doğu ile güney tarafları sarp kayalıklarla çevrili olan tarihi saray, yılın 4 mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli yapılar arasında yer alan tarihi sarayın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarisinden de izler taşıyan saray, yılın her mevsimi ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz aylarında çevresinde açan çiçeklerle kışın da beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe bürünen saray, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta karla kaplandı.

Beyaz örtüyle ayrı güzelliğe bürünen saray ve çevresi, dronla görüntülendi.

Ziyaretçilerden Esra Akman, AA muhabirine, tarihi yapının mimarisinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Vakit buldukça tarihi yapıya gelip gezdiğini ve her defasında ayrı bir heyecan yaşadığını ifade eden Akman, "Mart ayında Doğubayazıt'ta kar olduğunu görünce İshak Paşa Sarayı'nı bir de böyle görelim istedik. Kar yağdı, her yer çok güzel. Arkadaşlarla geziyoruz." dedi.

Cansu Karabıyık ise sarayda her zaman ziyaretçi yoğunluğu olduğunu anlattı.

Manzaranın tadını çıkardıklarını ifade eden Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kar yağdı, güzel bir manzara var. Gelen her misafirimizi buraya getiriyoruz. Sarayın karlı hali daha güzel, manzara daha güzel oluyor. Yapıldığı döneme göre sarayın müthiş bir mimarisi var. Zindanlar beni çok etkiledi. Günümüzde bu teknolojiyle bu saray yapılamıyor. O günün şartlarına göre müthiş bir saray."

Furkan Nas da İshak Paşa Sarayı'nda martta kar sürpriziyle karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.