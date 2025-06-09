İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

İshak Paşa Sarayı Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, mimarisiyle göz dolduruyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İlçenin güneyinde tepelik alanda bulunan, doğu ile güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan tarihi yapı, yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

Yurdun farklı illerinden gelen ziyaretçiler, sarayın yanı sıra İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni görme fırsatı buluyor.

Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapı, yüzyıllardır ayakta duran görkemli yapısıyla bugünlerde yerli ve yabancı kafileleri ağırlıyor.

Duvarlarında yer alan mimari yapısı ve süslemeleriyle dikkati çeken saray, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Hakan Öztürk, AA muhabirine, tarihi yapının mimarisinin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Tarihi mekanda yoğunluğun çok fazla olduğunu belirten Öztürk, "Iğdırlıyım, Antalya ve İstanbul'da yaşıyorum. Burası bütün herkesin gelip göreceği tarihi bir dokuya sahip. Hem mimarisi hem de görkemli yapısı harika bir manzara sunuyor. Gezerken çok keyif aldık." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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