İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İzmir'e getirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polis mangası tarafından tören alanına taşındı.

Törene, Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi ile İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, naaşın başında dua etti.

Polis mangası tarafından cenaze aracına kadar taşınan Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.