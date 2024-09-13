İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından Eygi için kılınan gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namazın ardından Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinliler için dua edildi.

Dua sonrası katılımcılar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti.

Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivisti olan Eygi, 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.