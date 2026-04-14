İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kadınla alay eden İsraillinin fotoğrafı gündem oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ekim 2025'teki zeytin hasadı sırasında, askeri üniforma giymiş Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillinin Filistinli bir kadınla alay ederken çekilen fotoğrafı, tüm dünyada gündem oldu.

Gazeteci Pietro Masturzo tarafından 12 Ekim 2025'teki zeytin hasadı sırasında çekilen fotoğraf, İtalyan L'Espresso dergisinin kapağına taşımasıyla yeniden gündeme geldi.

Masturzo'nun Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de zeytin hasadı sırasında çektiği fotoğrafta, askeri üniformalı Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin görüntüsü, gülüşü ve Filistinli bir kadına bakışı dikkati çekti.

"?Filistinlilere kendi hayvanlarıymış gibi hitap etti"

Facebook hesabından paylaşım yaparak olay gününe ait görüntüleri yayınlayan İtalyan gazeteci Masturzo, fotoğrafı 12 Ekim 2025'te, zeytin hasadının ilk günü, El Halil'in batısında çektiğini belirterek hikayesini anlattı.

Masturzo, "Hasadın tam başlangıcında, silahlı bir grup İsrailli yerleşimci (bazıları söz konusu yerleşimci gibi ordu üniforması giyiyordu) askerler eşliğinde geldi ve Filistinlilerin kendi zeytinlerini toplamasına engel oldu. Fotoğraftaki yerleşimcinin yüz ifadesi, aynı hareketi tekrar ederek Filistinli kadının sürüsünü toplamak için çıkardığı sesi taklit etmesi, Filistinlilere kendi hayvanlarıymış gibi hitap etmesi sırasında oluşmuştur." ifadesini kullandı.

İsrail'de fotoğraf için önce "yapay zeka", ardından "antisemitik" yorumu

İtalyan dergisi L'Espresso'nun "İstismar" manşetiyle "Siyonistler İsrail'i etnik temizlik ve katliamlarla şekillendiriyor" ifadesini kullanması İsrail'i rahatsız etti.

Fotoğraf hakkında İsrail'de önce yapay zeka üretimi olabileceği yorumları yapılırken fotoğrafı çeken Masturzo'nun olay gününe ait görüntüleri paylaşmasının ardından "antisemitik" olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled de, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, L'Espresso'nun fotoğrafı manipülatif şekilde kullandığını ileri sürerek "Bu görüntü, İsrail'in bir arada yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, stereotipleri ve nefreti körüklüyor." iddiasında bulundu.