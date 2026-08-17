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Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimciler Filistinli Doktoru Yaraladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Filistinli doktor Macid Aliyan Duveyat'a taş ve sopayla saldırdı; doktorun eli kırıldı, aracı hasar gördü. Ayrıca Ramallah-Nablus yolunda araçlara saldırı, Nablus'ta ise bir eve baskın düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılarda Filistinli bir doktor yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 10 İsraillinin, Kudüs'ün Sur Bahir köyünden doktor Macid Aliyan Duveyat'a, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata bölgesinde bulunduğu sırada saldırdığı belirtildi.

Saldırganların Duveyat'ı taş ve sopalarla darbettiği, doktorun elinin kırıldığı ve aracının camlarının da kırıldığı aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah ile kuzeyindeki Nablus kentlerini birbirine bağlayan yolda Filistinlilere ait araçlara da saldırdı.

Saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi.

Nablus'un batısında ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beyt İmrin köyünün dış kesimindeki bir eve saldırarak bazı Filistinlileri alıkoydu.

Alıkonulan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail askerlerinin ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediği ve yaralananlar olduğu yönünde haberler bulunduğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı da yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri, Beyt İmrin beldesinde ambulans ekiplerinin çalışmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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