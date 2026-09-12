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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen şampiyonada 300 at birinci olmak için yarışıyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'a bağlı Ravabi ilçesinde At Yetiştiricileri Şampiyonası düzenleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'a bağlı Ravabi ilçesinde At Yetiştiricileri Şampiyonası düzenleniyor.

Güneyde Necef'ten kuzeyde Celile'ye kadar çok sayıda safkan Arap atı yetiştiricisinin katıldığı şampiyonada 300 at birinci olmak için yarışıyor.

Perşembe günü başlayan ve bugün akşam saatlerinde sona erecek şampiyonanın medya sorumlusu Mecdi eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın, safkan Arap atının Filistin kültürel mirası içindeki yerini yansıttığını söyledi.

Şerif, şampiyona kapsamında düzenlenen etkinliklerin büyük izleyici kitlesini çektiğini kaydetti.

Filistin Arap Atı Derneği'nden Abid el-Muhtesib ise şampiyonayı farklı kılan şeyin, uluslararası kriterlere göre yetiştirilen yerli atlarla sınırlı olması olduğunu ifade etti.

Muhtesib, atların, uluslararası akreditasyona sahip 3 Filistinli hakem tarafından fiziki yapıları ve hareketlerine göre değerlendirildiğini belirtti.

İsrail'deki Kalansuva şehrinden şampiyonaya katılan at yetiştiricisi Arif Selame, önceki şampiyonada üçüncü olduğunu, bu sefer birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2021 verilerine göre, Filistin'de 3 bin 755 at bulunuyor.

Kaynak: AA
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