ISFALT Genel Müdürü Burak Korzay Tahliye Edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tuutklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 Temmuz ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Korzay hakkında tahliye kararı verildil.