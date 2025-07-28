ISFALT Genel Müdürü Burak Korzay Tahliye Edildi

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Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ISFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleriyle tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aktaş'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.

Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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