ISCTÜRKİYE 2025 Konferansı Siber Güvenlik Geleceğini Ele Alıyor

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTÜRKİYE 2025), 22-23 Ekim'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek.

Bilgi Güvenliği Derneğinden alınan bilgiye göre, bu yıl 18'incisi düzenlenecek konferansın ana teması, "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri" olarak belirlendi.

Konferans, dernek öncülüğünde, alanında yetkin üniversite, kamu ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla 18 yıldır kesintisiz düzenleniyor.

Konferansın gündeminde bu yıl Siber Güvenlik Düzenlemeleri ve Gelecek Yaklaşımları, Dijital Eğitim Ekosisteminde Siber Güvenlik, Türk Dünyasında Siber Güvenlik ve Savunma Birlikteliği, Yasal Uyum, Veri Egemenliği ve Yapay Zeka Tabanlı Dijital Pasaport Sistemleri İçin Blokzincir Uyumlu Mimari Yaklaşım, Zekadan Dayanıklılığa- Siber Fiziksel Sistemler İçin Yapay Zeka Destekli Blokzincir ve Programlanabilir Ağ Güvenliği, Dağıtılmış Defter Zekası, Sağlık Uygulamalarında Blokzincir, İzinli Blokzincirlerin Zorlukları ve Uygulamaları gibi başlıklar yer alıyor.

Öğrenciler projelerini sunacak

Konferansta, akademik oturumlarda 29 makalenin sunumu yapılacak, öğrenci oturumunda öğrenciler projelerini sunacak. 2 gün sürecek konferans boyunca panel oturumları, teknik sunumlar, akademik bildiriler ve BTK Akademi işbirliğiyle öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Konferansa katılmak isteyenlerin "https://iscturkiye.com" internet adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.