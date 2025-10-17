Haberler

ISCTÜRKİYE 2025 Konferansı Siber Güvenlik Geleceğini Ele Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTÜRKİYE 2025), 22-23 Ekim'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecek. Konferansın ana teması, 'Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri' olacak. 18 yıl kesintisiz düzenlenen bu konferansta, akademik oturumlar ve öğrenci projeleri de sunulacak.

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTÜRKİYE 2025), 22-23 Ekim'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek.

Bilgi Güvenliği Derneğinden alınan bilgiye göre, bu yıl 18'incisi düzenlenecek konferansın ana teması, "Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri" olarak belirlendi.

Konferans, dernek öncülüğünde, alanında yetkin üniversite, kamu ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla 18 yıldır kesintisiz düzenleniyor.

Konferansın gündeminde bu yıl Siber Güvenlik Düzenlemeleri ve Gelecek Yaklaşımları, Dijital Eğitim Ekosisteminde Siber Güvenlik, Türk Dünyasında Siber Güvenlik ve Savunma Birlikteliği, Yasal Uyum, Veri Egemenliği ve Yapay Zeka Tabanlı Dijital Pasaport Sistemleri İçin Blokzincir Uyumlu Mimari Yaklaşım, Zekadan Dayanıklılığa- Siber Fiziksel Sistemler İçin Yapay Zeka Destekli Blokzincir ve Programlanabilir Ağ Güvenliği, Dağıtılmış Defter Zekası, Sağlık Uygulamalarında Blokzincir, İzinli Blokzincirlerin Zorlukları ve Uygulamaları gibi başlıklar yer alıyor.

Öğrenciler projelerini sunacak

Konferansta, akademik oturumlarda 29 makalenin sunumu yapılacak, öğrenci oturumunda öğrenciler projelerini sunacak. 2 gün sürecek konferans boyunca panel oturumları, teknik sunumlar, akademik bildiriler ve BTK Akademi işbirliğiyle öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Konferansa katılmak isteyenlerin "https://iscturkiye.com" internet adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
Abdullah Öcalan'dan umut hakkı çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.