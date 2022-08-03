İscehisar'dan kısa kısa Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da düğüne katıldı. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar'da düğüne katıldı. Uysal, kentteki düğününe katıldığı çifti tebrik ederek, "Düğünlerimiz örf ve adetlerimizin yaşatıldığı, insanların bir araya geldiği sosyal alanlardır. Evlenen kardeşimize ve eşine mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı. Uysal'a DP Afyonkarahisar İl Başkanı Hikmet Bülbül, İscehisar İlçe Başkanı Yıldırım Mercan ve partililer eşlik etti. İscehisar'da ikinci etap TOKİ çalışmaları İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kentte yeni yapılan TOKİ konutlarına ilişkin açıklamada bulundu. Şahin, yaptığı açıklamada, "Başvuru sözleşmelerinde ikametgah ve gelir düzeyine ilişkin şartlar Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yeniden ele alınarak çözüme kavuşmuştur. Hak sahipleri Ziraat Bankası'nda yeninden sözleşme yapacaktır." ifadesini kullandı. Güncel AA / Hakan Şimşek Gültekin Uysal Demokrat Parti Güncel Haberler

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