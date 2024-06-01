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İscehisar'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirdi

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Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde bulunan Aliye Ana Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı da etkinliğe katılarak öğrencileri tebrik etti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Aliye Ana Ortaokulu'nun konferans salonundaki etkinlikte, Fatih Sultan Mehmet 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl boyunca öğrendikleri ilahileri, duaları, sureleri ve hadisleri okudu.

Programa katılan İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, öğrencilerin özel gününde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Nübüvvet Göral da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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