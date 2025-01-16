İsak Haleva İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Beyoğlu'ndaki sinagogta yapılan törene, Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.

Törende konuşan Ersoy, Haleva'nın ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmak için adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamı olduğunu söyledi.

Dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için Haleva'nın çok değerli rol model olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir. Kültürel çeşitliliğiyle bir arada yaşama kültürünü korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."

Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Haleva, törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.