Isaias Kasırgası Florida ve Alabama'da 726 binden fazla aboneyi elektriksiz bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Isaias Kasırgası, ABD'nin güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan "Körfez Kıyısı" eyaletlerine ulaşarak bu bölgelerde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasına göre Atlas Okyanusu'nda oluşan ve "Kategori 2" şiddetine ulaşan Isaias Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına ulaştı.

Kasırga, ABD'nin güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan "Körfez Kıyısı" eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu.

PowerOutage.us verilerine göre, Florida ve Alabama eyaletlerinde 726 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırtına kapıda. Artık sıkıca tedbirinizi alın. Sakın yollara çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde belirli bölgelerde vatandaşlar için geçici acil tahliye emirleri verildi.

Meteoroloji uzmanları, yükseklikleri 1,8-2,7 metre arasında olabilecek "hayati tehlike arz eden fırtına kabarması" yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD basınında, Isaias Kasırgası Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olarak nitelendirildi.

Kasırganın hafta sonu şiddetini artıracağı, taşkınlara yol açacağı, hava yolu ve demir yolu seferlerini kesintiye uğratacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA