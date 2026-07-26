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Mardin'de Papağan Hırsızlığı Kamerada

Mardin'de Papağan Hırsızlığı Kamerada
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki şüpheli bir iş yerinin önündeki kafesten papağan çaldı. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini oyalarken diğeri papağanı aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, papağanın geri getirilmemesi halinde şikayetçi olacağını belirtti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 şüpheli, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı çaldı. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini oyalarken, diğeri papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Yenimahalle Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı. Diğer şüpheli ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştı. Papağanın kafeste olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra kuşunun çalındığını anladı. İş yeri sahibi, papağanın geri getirilmemesi halinde güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi olacağını söyledi.

Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden birinin dükkana girdiği, diğerinin ise kafesteki papağanı bir süre sevdikten sonra alıp uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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