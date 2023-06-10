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İş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Güncel Haberler

Tokat'ta iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince iş yerinden çıkarılıp doğaya salındı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren yılan vatandaşı korkuttu. Yılanı fark eden vatandaş Erbaa itfaiye ekiplerine haber verdi. Alınan haber üzerine itfaiye ekipleri iş yerinin deposuna gitti. İtfaiye Ekipleri yılanı yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Depo içerisine giren yılan itfaiye ekiplerince ölçüldüğün de 127 santimetre uzunluğunda olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

İş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince doğaya salındı

TOKAT - Tokat'ta iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince iş yerinden çıkarılıp doğaya salındı

Tokat'tın Erbaa ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren yılan vatandaşı korkuttu. Yılanı fark eden vatandaş Erbaa itfaiye ekiplerine haber verdi. Alınan haber üzerine itfaiye ekipleri iş yerinin deposuna gitti. İtfaiye Ekipleri yılanı yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Depo içerisine giren yılan itfaiye ekiplerince ölçüldüğün de 127 santimetre uzunluğunda olduğu görüldü. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

İtfaiye Tokat Erbaa Güncel Haberler

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