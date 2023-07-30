İş yeri yıkıldı, evinin önünde çalışmaya devam ediyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan berber Gazi Gümüş'ün, depremde evi ağır hasarlı alırken, iş yeri yıkıldığı için işini evinin önünde devam ettiriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde yaşayan berber Gazi Gümüş'ün depremde evi ağır hasarlı aldı. İş yeri ise yıkıldı. Her şeyini kaybeden Gümüş, memleketini terk etmedi ve evinin önünde yeniden eski günlerine dönmek için çalışmaya başladı.

"Sandalye buldum evin önünde işime devam ediyorum"

Anayazı Mahallesi'nde yaşayan Gümüş, depremde dükkanını kaybettiğini ve hiç malzeme kurtaramadığını belirterek "Dükkanım yıkıldı. Sandalye buldum evin önünde işime devam ediyorum. Ufak tefek çalışıyoruz. Hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Bu ev rahmetli annemden bana kaldı. Bu ev de yıkılacak. Hepsi bu, yapacak bir şey yok. Allah'a şükür hayattayız. Ayakta durmaya çalışıyoruz." dedi.

"tıraş ettiğim çoğu arkadaşım vefat etti."

Berber Gümüş, kardeşlerinin desteğiyle işine konteynerde devam etmeyi düşündüğünü ifade ederek, "Şimdi yaz olduğu için bir sıkıntı yok. Yarın bir gün kış gelince hayat daha zor olacak. Bunun farkındayız. Düşünmek istemiyoruz. Çünkü alıştık. Yani bu hayatın başka hiç alternatifi yok. Yani önceden her şeyimiz vardı. evimiz vardı. çatımız vardı. arkadaşlarımız vardı. tıraş ettiğim çoğu arkadaşım vefat etti. Hepsi öldü yani hayat boş. Onun için Allah'ın izniyle ayakta duracağız." şeklinde konuştu.