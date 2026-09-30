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İş yeri kundaklama şüphelilerine 4 ilde operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi; iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 27 Ağustos'ta Avcılar, 5 Eylül'de Kağıthane ve 27 Eylül'de Eyüpsultan'da iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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