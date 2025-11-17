İş Sanat'ta 'Parlayan Yıldızlar' Konserleri Başlıyor

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere deneyim kazandırmak amacıyla sahnesini açtığı "Parlayan Yıldızlar" konserleri başlıyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, piyanist Bared Çağlıçubukçu ve çellist Berin Gökçe İlhan konseri 24 Kasım'da 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Bared Çağlıçubukçu Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy ve Franz Liszt'in eserlerini, İlhan da Brahms ve Gaspar Cassado'nun eserlerini yorumlayacak.

Klasik müzik öğrencilerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği öğrencilerine de konser imkanı sunan "Parlayan Yıldızlar" konserleri, 1 Aralık'ta Dilara Kaya (şan), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş'ın (tar) performansıyla devam edecek.

Geleceğin parlak müzisyenlerini dinlemek ve müziğin genç seslerini keşfetmek için ücretsiz düzenlenen konserler için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Geçen sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videolar, İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebiliyor.