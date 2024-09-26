İş Sanat'ın 25. Sezonu, Ünlü Sanatçılarla Başlıyor

İş Sanat'ın yeni sezon programı Güher- Süher Pekinel ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım'da vereceği konserle başlıyor.

Soho House'da yapılan yeni sezon programının tanıtım programında İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye'den ve dünyadan çok önemli sanatçıların, orkestraların, genç yeteneklerin ve şiir-hikaye dinletilerinin bu sezonda sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Üreten, yeni sezonda sahne etkinliklerinin yanı sıra İş Bankası müzelerinde de çeşitli faaliyetler düzenleneceğini belirterek, "Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yakın zamanda açılan sergilerimizin ardından, birinci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzemizin de 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' başlıklı yeni süreli sergisini açmak için gün sayıyoruz. İş Sanat, konser programı, müzeleri ve galerileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazır." dedi.

İş Sanat'ın sanat yönetmeni Defne Turaç ise 25. sezonun zengin bir içerik anlayışıyla hazırlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni sezon programımızı seyircilerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sezon, uluslararası kariyerlerinde müzik dünyasını kendilerine hayran bırakan dünyaca ünlü piyano sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yer alacağı konserle sezonumuzu açıyoruz. Bu özel konserin ardından, sezon boyunca klasik müzik başta olmak üzere caz ve dünya müziğinin önemli topluluklarını, Grammy ödüllü sanatçıları ve İş Sanat'a özel hazırlanan yerli projeleri programımızda ağırlayacağız."

Yerli ve yabancı birçok önemli müzisyen ve müzik topluluğu İş Sanat'ta

Yeni sezon biletleri 2 Ekim'de satışa çıkacak İş Sanat'ın 7 Kasım'daki açılışından sonra 2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodriguez, 26 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach'ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan "Bach Arias for Alto" projesiyle 5 Aralık'ta dinleyicilerle buluşacak.

Grammy ödülü dahil olmak üzere kariyerine birçok ödül sığdıran, klasik müzik dünyasının önemli sanatçılarından Patricia Kopatchinskaja tiyatral anlatımlı sahne performansını, 29 Ocak akşamı İş Kuleleri Salonu'na taşıyacak.

Çellist Enrico Dindo tarafından 2001'de kurulan ve 20 yılı aşkın süredir dünyanın en önemli konser salonları ile festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia, 2021 Paganini Ödülü'nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte 26 Şubat'ta konser verecek.

Avrupa'daki farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşan ve 2010'da kurulan CHAARTS, ünlü rock grubu Grateful Dead'in aynı isimli albümünden ilham alan "The American Beauty Project" kapsamında 17 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig'in (bariton) topluluğa eşlik edeceği konserde, George Gershwin ve Astor Piazzolla'nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

İş Sanat'a özel hazırlanan projeler

İş Sanat, 8 Mayıs akşamı İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek Anneler Günü Resitali'nde anne, oğlu olan ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim'i ağırlayacak.

Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hayatına dokunan şarkıları hikayeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak. Olcay, cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını, 22 Kasım akşamı İş Kuleleri Salonu'nda seslendirecek.

Mor ve Ötesi, akustik performansla 11 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'na konuk olacak.

İş Sanat'ın geçen sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara", yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan'ın yazdığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği oyun, 16 -17 Kasım'da minik izleyicilerle buluşacak.

Parlayan Yıldızlar sahnede

İş Sanat'ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği "Parlayan Yıldızlar" programı 25. sezonda da devam ediyor. Genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konserleri kasımdan itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

İş Sanat seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini, konserlerin yanı sıra edebiyatta da izleyicisine taşıyor. Türk edebiyatının usta şair ve hikayecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler, bu sezon yeni prodüksiyonlarla devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler, aralık ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek.

İş Sanat'ın tüm programları hakkında detaylı bilgilere "issanat.com.tr" adresinden ulaşılabilir.