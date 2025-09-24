İş Sanat, 26. Sezonunu Ünlü Sanatçılarla Açıyor

İş Sanat'ın yeni sezon programı, çellist Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın 4 Kasım'da vereceği konserle başlayacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin terasında gerçekleştirilen yeni sezonun tanıtım programında konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Sanat'ın ekibine ve dışarıdan destek veren herkes teşekkür ederek, yaz döneminin kendileri için yoğun geçtiğini anlattı.

Üreten, "Anadolu Sergileri"yle birçok şehri gezdiklerini belirterek, "Sanatla buluştuğumuz kitleyi genişletmek, kapsayıcılığımızı artırmak en önemli hedeflerimizden biri oldu. Anadolu Sergileri'yle bu hafta sonu Antakya'dayız. Önümüzdeki ay Midyat'a gideceğiz." dedi.

İş Sanat'ın sanat yönetmeni Defne Turaç ise yeni sezonun programını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sene İş Sanat'ın 26. sezonu, benim de 8. sezonum. Türkiye İş Bankasının sanatın herkese ulaşabilir olmasını sağlamak gibi bir misyonu var. Biz de programlarımızı yaparken bu mottodan yola çıkıyoruz. O yüzden geniş bir yelpazede, her beğeniye uygun bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu sezonda da dünyaca ünlü orkestralar, ünlü solistler var. Grammy ödüllü müzisyenlerin yanı sıra yeni keşifler, yeni projeleri de sahnemizde ağırlayacağız."

Yeni sezonda uluslararası sanatçılar müzikseverlerle buluşacak

Ödüllü çellist Pablo Ferrandez, 4 Kasım İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek açılış konseriyle İş Sanat'ın konuğu olacak. İspanyol sanatçıya, konserde şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Caz dünyasının yaşayan efsanesi olarak kabul edilen basçı Stanley Clarke, Cameron Graves (piyano ve tuşlular) ve Jeremiah Collier (davul) ile 21 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Portekizli fado şarkıcısı Ana Moura, 18 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek. İş Sanat'ın 6 Ocak Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) yeni yıl konserinin solisti ise opera dünyasının başarılı sopranolarından Elena Stikhina olacak.

Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin yetkin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica oda orkestrası, Fransız piyanist Lucas Debargue ile 19 Şubat'ta İş Sanat'ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Kontrtenor Jakub Jozef Orlinski, "Beyond" albümünün dünya turnesi kapsamında 13 Mart'ta, keman sanatçısı Gilles Apap, Camerata Zürich grubu ile 2 Nisan'da, İspanyol piyanist Ivan Melon Lewis ise 16 Nisan'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

Yeni sezona özel projeler

Türk halk müziği sanatçısı Canan Başkaya'nın solistliğinde "Radyo Günleri" konseri, 27 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicileri ağırlayacak.

Cem Adrian, 11 Aralık'ta zengin müzikal birikimini İş Sanat seyircileriyle paylaşacak. Pop müziğin sevilen isimlerinden Göksel, İş Sanat'a özel bir repertuvar ile 21 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerin karşısında olacak.

İş Sanat'ın iki sezon boyunca ilgiyle takip edilen müzikli çocuk oyunu "Pat Pat Patara" da 15 ve 16 Kasım'da son iki temsiliyle minik izleyicilerle bir araya gelecek.

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturmak amacıyla 2002'den bu yana düzenlediği "Parlayan Yıldızlar" konserleri, 26. sezonda da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Bugüne kadar 150'den fazla genç müzisyene sahne imkanı sunan Parlayan Yıldızlar'da yeni sezon konserleri kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz izlenebilecek.

Şiir ve hikaye dinletileri sürüyor

İş Sanat seyircilerinin ilgiyle takip ettiği şiir ve hikaye dinletileri, 26. sezonda da Türk edebiyatının usta isimlerinin eserlerini müzikle buluşturuyor. Sezonun ilk etkinliği, 11 Kasım'da "Sait Faik Hikaye Dinletisi" olacak. Metinlerini Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın'ın, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye'nin üstlendiği dinletiler, sezon boyunca İş Kuleleri Salonu'nda seyirciyle ücretsiz olarak sahnelenecek.

İş Sanat'ın tüm programları hakkında detaylı bilgilere "issanat.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

26. Sezonun biletleri ise Biletix ve İş Sanat Ana Gişe'den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir.