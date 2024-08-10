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Alkışlar iş makinesi operatörüne! Türk bayrağını aldıktan sonra duvarı yıkmaya devam etti

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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatörünün, duvardaki Türk bayrağını aldıktan sonra çalışmaya devam etmesi takdir toplarken, bu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Pendik'te İett'te otobüsünün çarptığı binanın yıkımını yapan iş makinesi operatör, duvarda Türk bayrağını görünce durdu. Bayrağı aldıktan sonra binayı yıkmaya kaldığı yerden devam ederken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜRK BAYRAĞI'NI ALIP KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yıkım çalışması yapan operatör, binanın duvarına asılı Türk bayrağını görünce iş makinesini durdurdu. Araçtan inen operatör, bayrağı asılı olduğu yerden aldıktan sonra çalışmasına devam etti.

Alkışlar iş makinesi operatörüne! Türk bayrağını aldıktan sonra duvarı yıkmaya devam etti

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İş makinesi operatörünün davranışı çevredekilerin takdirini toplarken, bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te, 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonunun yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılırken, binanın yıkılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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