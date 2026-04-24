İrlandalı yazar Ronan Hession, İstanbul'da okurlarıyla buluştu

İrlandalı yazar ve müzisyen Ronan Hession, Ketebe Yayınlarının ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

"Panenka" kitabının çevirmeni İrem Uzunhasanoğlu moderatörlüğünde, Robinson Crusoe 389 Kitabevi'nde "Panenka: Mağlubiyet Kader Midir?" başlığıyla gerçekleştirilen programda Hession, yazarlık serüveni, yeni projesi ve son çıkan eseri hakkında soruları cevapladı.

Yazarlığı planlamadığını ifade eden Hession, "Başlangıçta yazar olmayı düşünmüyordum, kazara başıma geldi. Arka planım müzikti. Yaklaşık 20 yıl Dublin'de müzisyenlik yaptım. 2012'de ara verdim. Yaratıcı hayatı bırakmaya karar verdikten yaklaşık 5 yıl sonra biyolojik yaratıcılık saatim tekrar çalışmaya başladı. Ancak bu sefer fikirler geldiğinde müzikal değildiler. 'Leonard ve Hevesli Paul' kitabındaki Leonard karakterine dönüşecek karakter parıltılarıydılar." dedi.

"Yazarken sadece keyif almaya baktım"

Hession, birçok gün çocukları uyuduktan sonra gece yarısına kadar çalıştığını belirterek, "Yazmanın en güzel yanlarından biri, bir davulcuyla prova yapmak zorunda olmamanızdır. Bu yüzden mutfak masama oturabildim. Çocuklarım yattıktan sonra akşam saat 22.00'de oturur, gece yarısına kadar çalışırdım. Haftada 6 gece 3 ay boyunca çalıştım ve 'Leonard ve Hevesli Paul' kitabının ilk taslağını yazdım." diye konuştu.

İlk yazılarının yayımlanacağını düşünmediğini ifade eden Hession, "Çok özgürdüm çünkü yayımlanacağını sanmıyordum. Yazarken sadece keyif almaya baktım. Bence yaratıcılığın önemli yönlerinden biri de bu. İş gibi görünebilir ama oyun gibi hissettirmeli." görüşünü paylaştı.

Adını meşhur bir penaltı tekniğinden alan "Panenka" romanının sadece sporla ilgili olmadığına işaret eden Hession, kitabın felsefi arka planıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Aslında bir yazar olarak kafanızda birçok şeyi aynı anda düşünüyor oluyorsunuz ve bir noktada hepsi bir araya gelerek ortaya bir metin, bir karakter çıkartıyor. Panenka'da da bu oldu. Kitabın merkezindeki temel düşünce, insanlar bir problemle karşılaştığında hemen onu çözmek veya ondan kurtulmak için yollar ararlar düşüncesiydi. Oysa belli bir yaştan sonra gördüm ki, aslında çocukluğumuzda yaşamış olduğumuz süreçleri içimizde dönüştürmekle alakalı bir durum bu. Eğer 18 yaşındaki halinizi işlemeniz 45 yıl sürüyorsa, zamanınız tükeniyor demektir. Çözülemeyen problemlerle yaşarken hayatınızda huzuru nasıl bulursunuz? Kitabın ana teması bu."

"Kitaplarımdaki karakterler huzur arayan huzursuz hayaletler"

Kitaplarında kurguladığı karakterleri üzerine düşündüğünde onları "huzur arayan huzursuz hayaletler" olarak gördüğünü ifade eden Ronan Hession, "Benim görevim onlara huzur vermek. Panenka'da gördüğümüz şey bu. Hayatta bazı acılar ve hüzünler vardır ki tek başımıza çözemeyiz. İçimizdeki ışığı yeniden bulabilmek için dışarıdan birine ihtiyaç duyarız." dedi.

İlk kitabını 43 yaşında yazdığını dile getiren Hession, edebiyatın kendisini İstanbul'a getirmesinden duyduğu mutluluğu paylaşarak, "43 yaşındayken 'Artık yeni bir şey olmayacak.' diye düşünürsünüz ve sonra kendinizi İstanbul'da kitabınızın Türkçe çevirisi hakkında konuşurken bulursunuz. Bu yüzden dikkatli olun, eğer bir kitap yazıyorsanız, 7 yıl sonra kendinizi Dublin'de bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından okurların sorularını yanıtlayan Hession, program sonunda kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.