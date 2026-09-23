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İrlanda Büyükelçisi, Mrs Robinson gösteriminde COP31 öncesi iklim adaletini vurguladı

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İrlanda Büyükelçisi, Mrs Robinson gösteriminde COP31 öncesi iklim adaletini vurguladı
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İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, 'Mrs Robinson' filminin özel gösterimini Ankara'da düzenledi. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Clare Brosnan, Türkiye'nin kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesi iklim adaleti ve insan haklarına dikkat çekti.

(ANKARA) - İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında "Mrs Robinson" filminin özel gösterimini Ankara'da gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Clare Brosnan, Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde iklim adaleti, insan hakları ve uluslararası iş birliğine dikkati çekti.

İrlanda Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Mrs Robinson" filminin özel gösterimi, dün Ankara'daki Büyülü Fener'de gerçekleştirildi. Büyükelçiler, diplomatik misyon ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinlik, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Brosnan, İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince iklim eylemine verdiği öneme dikkati çekerek, COP31'in uluslararası taahhütlerin eyleme dönüştürülmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve küresel iklim hedeflerinde ilerleme sağlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

MARY ROBINSON'IN MÜCADELESİ ANLATILIYOR

Aoife Kelleher'in yönettiği "Mrs Robinson" filmi, İrlanda'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı, eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve The Elders Başkanı Mary Robinson'ın yaşamını ve çalışmalarını konu alıyor. Filmde Robinson'ın İrlanda'da avukat ve insan hakları savunucusu olarak yürüttüğü çalışmaların yanı sıra eşitlik, insan hakları ve iklim adaleti alanlarında uluslararası ölçekte üstlendiği rol anlatılıyor.

COP31 ÖNCESİ İKLİM ADALETİ VURGUSU

İklim eylemi, yeşil dönüşüm, karbonsuzlaşma, biyolojik çeşitliliğin korunması ve döngüsel ekonomi, İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince öncelik verdiği başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı dönemde gerçekleştirilen gösterimde, iklim politikalarının adalet, eşitlik ve uluslararası dayanışma temelinde yürütülmesi gerektiği mesajı öne çıktı.

Kaynak: ANKA
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